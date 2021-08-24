Denemeyen pişman: Tavuklu kinoa keşkeği

Yeni sezonuyla ekranlarda yerini alan Gelinim Mutfakta'da günün menüsü kinoadan yapılmış tavuklu keşkek oldu. Seyirciler, tavuklu kinoa keşkeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? merak ediyor.

İddialı gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı yemek programında her gün değişen tarifler ile çeyrek altın mücadelesi veriliyor.

Yeni sezona Demet Akalın'ın sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlarda olacak.

Ekran başındaki izleyiciler ise, denemek istedikleri tariflerin nasıl yapıldığını araştırıyor.

Haftanın ikinci gününde gelinler, tavuklu kinoa keşkeği tarifi için yarışacak. Keşkeş, Türk mutfağının sevilen tarifleri arasında yer alıyor ancak kinoadan yapılanı pek duyulmuş değil...

Peki tavuklu kinoa keşkeği nasıl yapılır? İşte kinoadan keşkek tarifi...

TAVUKLU KİNOA KEŞKEĞİ MALZEMELERİ

2 su bardağı aşurelik buğday

4 adet tavuk pirzola

4 su bardağı su

Tuz

Tereyağı

Pul biber

GELİNİM MUTFAKTA KİOADAN KEŞKEK TARİFİ

Buğdaylar üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir.

Bekleme süresinden sonra düdüklü tencerenin altına buğdaylar konarak üzerine tavuk etleri yerleştirilir.

4 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir.

Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır.

İsterseniz tahta kaşığın tersi ile isterseniz blender ile ezilir. Taneli olmasını istiyorsanız kaşıkla yapmanız yeterli.

Üzerine tereyağında pul biber kızdırılarak servis yapılır.