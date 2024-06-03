Deneyen vazgeçemiyor: Kapuza tuz serpip yiyin, bakın ne oluyor Sıcak havaların vazgeçilmez meyvesi karpuz, sofralarda yerini aldı. Lezzetini iki katına çıkaracak bir sırla geldik. Karpuzun üzerine tuz döküp yerseniz…

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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz sezonu nihayet başladı.

Hafifliği ve lezzetiyle herkesin favorisi olan karpuz, doğru seçildiğinde yemeye doyamayacağınız bir meyve haline geliyor.

Özellikle öğünlerini hafif geçirmek isteyenler için karpuz, yanında biraz ekmek ve peynirle harika bir alternatif sunuyor.

Peki, karpuzu daha önce hiç tuzlayarak yediniz mi? Bu yöntemi kimse bilmiyor. Ancak bu şekilde tüketildiğinde bakın ne oluyor…

Karpuzu tuzlayarak tüketirseniz...

Çoğunlukla Japonların tercih ettiği bu yöntem, deneyenlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Karpuzun üzerine tuz serpildiğinde lezzeti ikiye katlanıyor.

Tuz, tat tomurcuklarınızda bir zıtlık yaratıyor ve bu da karpuzun şekerini daha fazla hissetmenizi sağlıyor.

Siz de bu yaz karpuzunuzu tuzlayarak yemeyi unutmayın!