Deniz Güçlü: “Sosyal medya pazarlaması oldukça önemli!”

Sosyal medya pazarlamasının önemli olduğunu ifade eden Güçlü Consulting Kurucusu Deniz Güçlü, sosyal medya pazarlamacılığı sayesinde satışların arttırılmasının olanaklı olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güçlü, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Sosyal medya platformunu kullanan kişilerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden yapılacak reklam çalışmalarının da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle son zamanlarda pek çok işletme, sosyal medya pazarlamasına yönelim gösteriyor. Başarılı bir reklam çalışması için her şeyden önce hangi platform üzerinden reklam verileceği belirlenmeli. Bunun yanı sıra işletmenin hedefleri doğrultusunda farklı reklam türlerinden bir tanesi kullanılarak markayı en iyi şekilde tanıtan reklam oluşturulmalı. Bu sayede sosyal medya üzerinden markanın etkili bir şekilde tanıtılabileceğini söyleyebilirim.”

Sosyal Medya Pazarlamacılığı Sayesinde Satışların Arttırılması Mümkün

Sosyal medya reklamcılığı sayesinde işletmelerin satışlarının arttırılacağını ifade eden Deniz Güçlü, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Sosyal medya, dijital dünyada çok özel bir yere sahip. Bu nedenle daha çok işletmenin sosyal medyada yer aldığını söyleyebilirim. Sosyal medya pazarlamacılığı sayesinde işletmeler, hedef kitlelerine daha kolay ulaşma şansı elde ediyor. Bu durum, satışların da artış göstermesini sağlıyor. Bu hususların tamamını düşündüğümüzde, sosyal medya pazarlamacılığının etkili bir şekilde yapılmasının çok önemli olduğu açıkça görülüyor.”

Sosyal Medya Platformunu Kullanan Kişilerin Sayısı da Artıyor

Özellikle son zamanlarda sosyal medya platformunu kullanan kişi sayısında da artış meydana geldiğini ifade eden Deniz Güçlü, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Facebook ve Instagram, işletmelerin en çok yönelim gösterdiği sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Platformları kullanan kişi sayısının artması, pazarlamacıların yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle sosyal medya pazarlamacılığının yenilikçi bir reklam modeli olduğunu ve işletmeler tarafından sıklıkla kullanıldığını ifade etmek olanaklı. İşletmeler, hangi platform üzerinde reklam vermek istiyorsa eğer ilgili platforma yönelik analizler gerçekleştirmek çok önemli. Bunun yanı sıra marka stratejilerini ve hedeflerini belirleyerek markayı en iyi şekilde tanıtan reklamlar oluşturmak gerekiyor. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde, sosyal medya pazarlamacılığının da önemli olduğunu ifade etmek olanaklı.”