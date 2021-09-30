Deniz kaplumbağaları, ahşap bariyerler ile korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları ve Sınırlarının Belirlenmesi Projesi" kapsamında deniz kaplumbağaları 5 sahilde ahşap korumalarla koruma altında tutulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Belek, Patara ile Göksu Deltası Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerindeki deniz kaplumbağaları yuvalama alanlarının korunması için 40-50 metrelik alanda ahşap bariyerler oluşturulup, bölgeye insanların girmesine izin verilmeyecek.

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu altında bulunan 5 ÖÇK bölgesinde "Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları ve Sınırlarının Belirlenmesi Projesi" başlatıldı.

KORUMA SEVİYESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Genel Müdürlükçe yürütülecek proje kapsamında, bu bölgelerdeki kumsallarda yuvalama yapan iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) koruma seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Deniz kaplumbağası yuvalama alanları olan ÖÇK'lerdeki turizm baskısını ve insanların deniz kaplumbağaları üzerindeki zararını azaltmak amacıyla denizden kıyıya doğru ilk 40-50 metrelik alanlarda ahşap bariyerler oluşturulacak.

Ahşap bariyerler kurulması için Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsallarına toplam 1650 kazık çakılacak.

ZİYARETÇİLERİN GİRMESİ YASAK

Kumsallardaki oteller, işletmelerin misafirleri ve günübirlik ziyaretçilerin, ahşap bariyerlerin olduğu bölgelere girmesi, alana şemsiye, şezlong kurulması ve kum eleme işleminin yapılması engellenerek, bu alanlar deniz kaplumbağalarına ayrılacak.

Kumsaldaki alanlara araç girişleri, ziyaretçilere yönelik bilgilendirici tabelalarla da engellenecek.