Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Bursa ve Çanakkale'de seferler iptal edildi Meteoroloji'nin uyarıları sonucu yurdu etkisi altına alan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle Bursa ve Çanakkale'de yapılması beklenen feribot seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde kış etkisini hissettirmeye başladı..

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 66 il için turuncu ve sarı kodlu sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde şiddetli yağmur şehirleri vurdu.

Yağmurlar birlikte gelen fırtına da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kötü hava koşulları nedeniyle BUDO ve GESTAŞ'tan peş peşe açıklamalar geldi..

Buna göre, Bursa ve Çanakkale'deki feribotlarda bazı seferler iptal edildi.

Bursa'da seferler iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 16 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale'de de bazı seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'de seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Ulaşım diğer güzergahlarda ise normal devam edecek.