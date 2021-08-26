Deniz ürünleri fetvası: Karides, kalamar, yengeç, midye yemek haram mı?

Caiz olup olmadığı sıklıkla tartışılan deniz ürünlerinin tüketimi konusunda Diyanet son noktayı koydu. Peki deniz ürünleri yemek haram mı? Midye, karides, kalamar, ıstakoz, yengeç yemek günah mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu, müslümanlar tarafından merak edilen “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusu üzerine fetva yayınladı.

Fetvada balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının, haram olduğu söylendi.

Vatandaşlar, "Midye yemek caiz mi?, Karides yemek günah mıdır? Deniz ürünleri yemek haram mı?" gibi soruları araştırıyor.

İşte Diyanet'ten deniz ürünlerine dair açıklamalar...

DENİZ ÜRÜNLERİ (MİDYE, KALAMAR, KARİDES, YENGEÇ) YEMEK HARAM MI?

“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir” ifadelerinin yer aldığı fetvada şöyle denildi:

“Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

"KURBAĞA, YENGEÇ, KAPLUMBAĞA DA HELAL DEĞİL"

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.”