Denizlerde av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu tarihleri 2021

Pandemi ve müsilaj nedeniyle zor bir dönemi geride bırakan balıkçılar, yeni sezon için gün sayıyor. Peki av yasağı ne zaman bitecek? Balık sezonu ne zaman açılıyor? İşte o tarihler...

Denizlerdeki müsilaj sorununun ardından ağ atmayı bekleyen balıkçılar, bereketli bir sezon olmasını bekliyor.

Av hazırlıkları tamamlanmaya devam edilirken, balık sezonu ne zaman başlıyor sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bu sene av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu açıldı mı, ne zaman? gibi sorular araştırılıyor. Peki denizlerde av yasağı ne zaman bitecek? İşte ağların atılacağı o tarih...

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Eylül Çarşamba günü itibarıyla ağlarını denize atacak olan denizciler, sezonu başlatacak. Nisan ayına kadar devam edecek olan balık sezonunun bu sene bereketli olması bekleniyor.

"Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli ve halkın bolca balıktüketebileceği bir sezon diliyor.