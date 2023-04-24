Denizlerde balık popülasyonu, yapay yuvalar sayesinde artışa geçti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapay resif projeleri kapsamında denizlerde oluşturduğu yapay yuvalarla balık sayısında artış meydana geldi.

AA & Ensonhaber

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, sucul biyoçeşitliliğin korunması, geliştirilmesi, bozulan ekosistemlerin restorasyonu ve sürdürülebilir su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla yapay yuvalar olarak bilinen yapay resif uygulamalarını hayata geçirdi.

Çalışmalar kapsamında "Yapay Resif Uygulamalarını Projelendirme Kılavuzu" ile tüm kıyıları kapsayan "Ulusal Yapay Resif Master Planı" hazırlandı. Bu çerçevede, deneysel çalışmalar da dahil olmak üzere, 75 yapay resif projesi uygulandı.

Projeler kapsamında üst üste beton bloklar konularak hazırlanan yapay yuvalar sayesinde balıklar ağlardan kurtularak saklanabiliyor. Projelerin uygulandığı bölgelerde balık sayısında artış görüldü. Bu artış, balıkçıların daha fazla avlanmalarına da imkan tanıdı.

Yapay resif projeleri 2009'da başladı

Bakanlık tarafından, Edremit Körfezi'nde, 2009-2012 yıllarında, 7 bölgede 6 bin 120 beton yapay resif ve 250 anti-trol bloğu kullanılarak, "Su Ürünleri Kaynaklarının Yapay Resifler İle Korunması ve Geliştirilmesi Edremit Körfezi Pilot Projesi" uygulamaya konuldu.

Sonraki dönemde, 2013-2017 yıllarında, "Yapay Resifleri İzleme Projesi" yürütülerek tüm yönleriyle etkili bir izleme yapıldı. İzleme sonunda resif bölgesinde sucul biyoçeşitlilikte, balık yumurtalarında, larvalarında ve balık çeşitliliği ve sayısında tür ve ağırlık bakımından artış olduğu sonucuna ulaşıldı.

Daha sonra ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 2019'da "İstanbul Yapay Resif Projesi", 2021'de Balıkesir'de Burhaniye Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde "Burhaniye Yapay Resif Projesi", 2022'de Mersin'de "Erdemli Yapay Resif Projesi" ve Adana'da "Karataş Yapay Resif Projesi" tamamlanarak izleme aşamasına geçildi.