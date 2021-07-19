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Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı için tatil beldelerine giden vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmasını sağlamak için ise ekipler görev yapıyor.