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Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı için tatil beldelerine giden vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmasını sağlamak için ise ekipler görev yapıyor.
- İHA
- 19.07.2021 - 08:56
- Güncelleme : 19.07.2021 - 08:57
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, tatilciler yollara düştü.
Bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları ise memleketlerine gitti. Bu nedenle, Denizli- Antalya yolunda trafik oluştu.
TATİL YOLCULUĞU TRAFİĞE NEDEN OLDU
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Denizli Antalya geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.
Özellikle Cankurtaran mevkisi geçişlerinde sürücüler, zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.
EKİPLER SIK SIK UYARILARDA BULUNUYOR
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için, tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu VİDEO