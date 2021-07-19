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    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

    Kurban Bayramı için tatil beldelerine giden vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmasını sağlamak için ise ekipler görev yapıyor.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 08:57
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    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, tatilciler yollara düştü.

    Bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları ise memleketlerine gitti.  Bu nedenle, Denizli- Antalya yolunda trafik oluştu.

    TATİL YOLCULUĞU TRAFİĞE NEDEN OLDU

    Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Denizli Antalya geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.

    Özellikle Cankurtaran mevkisi geçişlerinde sürücüler, zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.

    EKİPLER SIK SIK UYARILARDA BULUNUYOR

    Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için, tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu VİDEO

    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu #1

    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu #2

    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu #3

    Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu #4

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