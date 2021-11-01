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    Denizli'de 16 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı

    Denizli'de karışımlı akaryakıt yükleyen araçları takibe alarak operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 840 litre kaçak karışımlı akaryakıt yakaladı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 18:15
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    Denizli'de 16 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı

    Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

    16 BİN 400 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

    Durdurularak kontrol edilen araçlarda fiber bulunan 2 kişi gözaltına alınırken toplamda 16 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

    Denizli de 16 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı #1

    Denizli de 16 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı #2

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