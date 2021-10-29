29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken, Denizli'de geçit töreni yapıldı. Yapılan geçit töreninde, boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in fotoğrafı taşındı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ve etkinliklerle kutlanıyor.

Denizli'de de 29 Ekim için valilik önünde tören düzenlenirken, törene AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşların katıldığı geçit töreninde kadınlar, geçtiğimiz gün öldürülen Şebnem Şirin'in fotoğraflarını taşıdı.

Şirin sevgilisi Furkan Zıbıncı ile tartışmış, çıkan tartışma sonucu 12 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Geçit töreninde Şirin'in siyah-beyaz fotoğrafını taşıyan kadınlar, onu unutmadıklarının mesajını verdi.

"29 EKİM'İ BÜYÜK BİR GURURLA KUTLUYORUZ"

Düzenlenen törende konuşan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz Denizli'de de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz.

Bu anlamlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyetimi ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Denizli'de 29 Ekim için geçit töreni düzenlendi: Öldürülen Şebnem unutulmadı VİDEO

ASKERLERE YOĞUN İLGİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı.

Öğrenciler, ellerinde bayraklarla yürüdü, en yoğun ilgiyi ise askerler gördü. 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandolar, renkli sis bombaları arasından geçiş yaptı.