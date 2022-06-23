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    Denizli'de 8 milyon yıllık fosil bulundu

    Tavas'ta, 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvanlara ait 15 parça fosil ortaya çıkartıldı.
    • 23.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:08
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    Denizli'de 8 milyon yıllık fosil bulundu

    Denizli'de, tarihi açıdan araştırmacıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında; Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

    Çalışmalar kapsamında 5 yıl önce Denizli'nin Beyağaç ve Tavas ilçelerinde fosil bulmak için yüzey araştırması başlattı.

    9 milyon yıllık fosiller bulundu

    DHA'nın haberine göre çalışmalarla 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulundu.

    Ayrıca aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosillerine rastlanıldığı belirtildi. Aynı ekip ayrıca Merkezefendi ilçesinde de çalışmalar yaptı. İncelemede, Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili tespit edildi.

    Ekip, son olarak 8 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil türü daha buldu. Fosiller, envantere alındı.

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