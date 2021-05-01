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    Denizli'de 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ayda okuma - yazma öğrendi

    Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 08:05
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    Denizli'de 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ayda okuma - yazma öğrendi

    Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Karalar Mahallesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, okuma - yazma için kursa katıldı.

    İSMİ NİNE, 2 AYDA OKUMA VE YAZMA ÖĞRENDİ

    7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, mahalleye açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini anlatan Kaya, köyüne açılan kursa katılarak 2 ayda hem okumayı hem yazmayı öğrendi.

    Denizli de 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ayda okuma - yazma öğrendi #1

    "ADIMI YAZMAK, OKUMAK ÇOK GÜZEL"

    Okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen İsmi Kaya; “Öğrenmenin okumanın yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum” dedi.

    Denizli de 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ayda okuma - yazma öğrendi #2

    Denizli de 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ayda okuma - yazma öğrendi #3

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