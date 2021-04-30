Dut ağacında mahsur kalan kedisini yöresel şiveyle verdiği talimatlarla kurtaran adamın o anları, sosyal medyada ilgi gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde pansiyon işleten Orhan Yıldız'a ait 3 aylık yavru kedi, çıktığı dut ağacında mahsur kaldı.

Miyavlama sesleri üzerine bahçeye giden Orhan Yıldız, ağaçtaki kedisiyle konuşmaya başladı.

Bir yandan cep telefonuyla görüntü çeken Yıldız, diğer yandan kedisine talimatlar vererek kurtarmaya çalıştı.

ŞİVEYLE TALİMAT VERDİ: PAMUK BU YANNA GEL

Yıldız'ın ağaçtaki kedisiyle, "Pamuk bu yanna gel, itfaiye çağıralım mı, ge bura, inemicen yere niye çıkıyon sen. Gırarım bi yanını bak, ge bura. Gel bu tarafa sola gel, bu yanna gel. Sağına gel, ule bura gel. Sen niye çıktın ora, bak pamuk yanlış anlama, ayağı koy hura, şuna gel, önkü dala gel. Ağır ağır geri gel. Tamam geri gel, korkma bağırma gel aferin. Tutcam seni gel. Çıkma öyle yere bu şekilde" diye konuştuğu anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Denizli'de ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası VİDEO