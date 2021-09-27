Denizli'de baba ocağına dönen gurbetçi, köyüne müze kurdu

Fransa’da çalıştıktan sonra köyde komşusunun evini satın alarak torunlarına miras olarak ata yadigarı eserlerden oluşan müze kuran İsmail Ünat, tarihe yolculuk yapmak isteyen vatandaşları bekliyor.

Yıllarca Fransa'da ormancılık yapan İsmail Ünat, bir süre sonra Denizli'ye baba ocağına döndü.

Tavas Nikfer Mahallesi’nde yaşayan İsmail Ünat, Fransa'da kaldığı dönemde, satın aldığı eski evlerin tadilatını yapıp satarak geçimini sağladığını söyledi.

Köyde bulunan eski eşyaları ve atadan kalma tarihi eşyaları çevreden toplayan Ünat, bir süre sonra köydeki komşularının evini satın aldı.

KÖYÜNE MÜZE YAPTI

Ünat, evi müze haline getirerek torunlarına miras kalması için topladığı eşyaları buraya yerleştirdi.

Müzeyi gezenler yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yapmış oluyor. İsmini ise Nikfer Kültür Evi olarak adlandırdığını belirten Ünat, gezmek isteyenleri özel olarak karşılıyor ve içeride bulunan tarihi yolculuğa anlatarak eşlik ediyor.

"TORUNLARIMA MİRAS KALSIN İSTEDİM"

Müzesi hakkında bilgi veren Ünat, “1972 yılında Fransa’ya gittim, ormancı olarak 2004 yılına kadar eski evlerin alım satımını gerçekleştirdim. Böylesi işler ile uğraştığım için bunlara hevesim vardı bir eserim olsun istiyordum. Nikfer’e geldim burası komşumun eviydi. 1944 yılında bu evin yapımı başlamış bu köydeki marangozun eviymiş ve meşhurdu marangozluk. Baktım bu bina güzel elverişli, ben burayı bir müzeye çevirmeye karar verdim. Hem torunlarıma bir miras kalsın diye uğraştım. Bu müzemde bini aşkın eser ve parçalar vardır. Bunları ben köyden ve çevre köylerden topladım. Ben bunları topladıkça değere bindi ve fiyat olarak herkesin elinde değerlendi. Elimden geldiği kadarıyla toparladım ve bir eser yaptım.” dedi.

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