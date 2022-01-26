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    Denizli'de bir şahıs karda yüzdü

    10 yıl üzerine kente şiddetle yağan karın tadını bir şahıs çılgınca çıkarttı. Geceleri sıcaklık eksi 11'e düşerken şahıs, karda yüzerek eğlendi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:07
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    Denizli'de bir şahıs karda yüzdü

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Denizli’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Geceleri -11’lere düşen hava, gündüzleri ise -6 seviyelerinde devam ederken, birçok nokta ise adeta buz tutmuş durumda.

    Çoğu vatandaşın kıyafetli dahi üşüdüğü havalarda bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

    KARDA YÜZMEYE  BAŞLADI

    Soğuk havaya rağmen aldırış etmeyen bir adam, evinin önünde kıyafetlerini çıkartarak karın üzerinde yüzmeye başladı.

    10 YILDIR BÖYLE KAR GÖRMEMİŞTİ

    Son 10 yıldan bu yana en çok kar yağışı alan kentte karın tadını çılgınca yaşayan adam, ardından yuvarlanıp o anları kayıt altına aldırdı.

    Bir süre karda bu şekilde vakit geçiren adam, sonrasında evine giderek ısınmaya çalıştı.

    Denizli de bir şahıs karda yüzdü #1

    Denizli de bir şahıs karda yüzdü #2

    Denizli de bir şahıs karda yüzdü #3


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