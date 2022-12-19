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    Denizli'de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi

    Doğada yetişen ve yağışların başlamasıyla bereket gösteren çıntarın fiyatına dikkat çekmek isteyen bir esnaf, dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL" ve "kilosu 150 TL" yazdı.
    • 19.12.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:32
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    Denizli'de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi

    Son günlerde birçok ürünün fiyatı iki katını geçerken yurdun farklı noktalarında esnaf, bu süreçte farklı yöntemlerle dikkat çekmeye çalışıyor.

    Denizli'nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı oldu.

    Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.

    Yağışlarla bolluk gösterdi

    Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi.

    Denizli de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi #1

    Kilosu 180 lirayı buluyor

    Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.

    Özellikle sonbahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor.

    Denizli de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi #2

    Talepler artıyor

    Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.

    Çameli ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçiminin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu.

    Denizli de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi #3

    50 kilo çıntar toplandı

    Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı.

    Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü.

    "Fotoğraf çektirmek 25 TL"

    İHA'nın haberine göre, satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine dövizlerle  "dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL" ve "kilosu 150 TL" yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

    Denizli de çıntar satan esnafın dikkat çeken fiyat etiketi #4


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