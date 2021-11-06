Denizli'de damperi açık kamyon, PTS direğine takıldı

Çardak ilçesinde, damperi havada ilerleyen kamyon, yoldaki Plaka Tespit Sistemi’nin (PTS) bulunduğu direğe çarptı. PTS kamera sistemi kazada zarar gördü.

Denizli'nin Çardak ilçesinde, havaalanı yolu üzerinde Şaban Acar, kamyonla damperini kapatmadan seyir halinde ilerlerken, yolda bulunan PTS kamera sisteminin bulunduğu direğe çarptı.

SİSTEM KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın etkisiyle hem direk hem de PTS kamera sistemi zarar görerek, kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemenin ardından kamyon sürücüsü Şaban Acar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Acar, damperin kendiliğinden kalktığını, çarpmanın etkisiyle fark ettiğini söyledi.











