Denizli'de definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek

Denizli'de definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek

Denizli'de Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma dönemine ait tarihi İpek Yolu'nda bulunan ve teneke dolusu altın olduğu inancıyla definecilerin talan ettiği Tozlukara Köprüsü, restore edilecek.

Roma döneminde yapılan ve antik kentler Apamea, Eumenia, Peltea, Lounda, Mossyna, Hierapolis ile Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden biri olarak kullanılan; 55 metre uzunluğunda, 3 metre 40 santimetre genişliğindeki 2 kemerli antik köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler, köprüye hasar veriyor.

DEFİNECİLER KÖPRÜYÜ TALAN ETTİ

Köprünün çeşitli noktalarında, definecilerin altın ya da tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar ve çukurlar bulunuyor.

Rivayetteki 'Bu köprüyü yapan bir hatun, ya sağındadır ya solunda bir teneke altın' sözüne inanan defineciler, köprüyü kullanılamaz hale getirdi.

Teneke dolusu altın saklandığına inanılarak, defineciler tarafından yıllardır kaçak kazı yapılan tarihi köprü, yıkılmaya da yüz tuttu.

RESTORE EDİLECEK

Denizli Çal Belediyesi'nin, Tozlukara Köprüsü'nün restore edilmesiyle ilgili müracaatı ise olumlu bulundu.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü Köprüler Başmühendisliği'nden tarihi Tozlukara Köprüsü'nün restore edilmesi için haber geldiğini söyledi. Başkan Akcan, 17 Ocak 2022'de yapılacak proje ihalesinin ardından köprünün restorasyon çalışmalarının da kısa sürede başlamasını beklediklerini söyledi.





