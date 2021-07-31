Denizli'de düğünde dans eden köpek

Bahçede gezindiği esnada müziğin ritmine kapılarak oynamaya başlayan köpek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen bir düğünde, sokak köpeği dikkat çekti.

Köpek, düğünde çalan yöresel müziğe eşlik etti.

Oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin sevimli o halleri vatandaşlar tarafından kayda alındı. Köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

BEĞENİ YAĞDI

Daha sonra sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yavaş yavaş oynayarak giden köpek, Denizli’de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.

Denizli'de düğün müziğine kapılan köpek dans etti