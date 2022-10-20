Denizli'de erken doğan bebek kör olmaktan kurtuldu

Üçüz olarak ve erken dünyaya gelen Muhammed bebeğe, erken doğumlarda görülen ve körlüğe yol açan durumun tanısı kondu. Muhammed bebek, doktor müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Denizli'deki özel hastanede üçüz olarak doğan ve Prematüre Retinopatisi (ROP) tanısı konulan bebek, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ROP hastalığı için başarılı tedavisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takibi yapılan Muhammed bebek taburcu edildi.

Önlenebilir bir körlük

Hastalık hakkında önemli bilgiler veren doktor, bu hastalığın önlenebilir bir körlük nedeni olduğunu ve tedavisi yapılmadığı takdirde görme kaybına neden olabileceğini açıkladı.

"Erken doğumda, bebek retina damarlanma süreci tamamlanmadan dünyaya gelir"

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan PAÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Osman Parça, “ROP erken doğan bebeklerde gördüğümüz retina damar hastalığıdır. Erken doğum durumunda, bebek retina damarlanma süreci tamamlanmadan dünyaya gelir. Doğum kilosu, doğum haftası, bebeğin takibindeki genel durumu ve akciğer gelişimi ile ilgili bazı risk faktörlerinin durumuna göre damarlanma süreci normal yolunda devam edip tamamlanabilir ya da normal damarlanma kesintiye uğrar ve anormal damarlar gelişerek ROP ortaya çıkabilir" dedi.

"ROP'un tedavisiz kalması kalıcı görme kaybına yol açar"

Erken tedavin daha büyük olumsuz sonuçların önüne geçebileceğini belirten Dr. Parça, “Tüm prematüre bebeklerde retinopati gelişmediği gibi gelişenlerin de büyük kısmı takiplerde kendiliğinden gerileyebilir. Ancak sayısı az da olsa hastaların bir grubunda, meydana gelen ROP’un tedavisiz kalması durumunda kalıcı görme kaybı meydana gelebilir. ROP açısından risk altında olan 34 hafta veya 1700 gr’ın altında doğan ve pediatri uzmanlarının ROP gelişimi açısından riskli gördüğü bebeklerin muayene edilmesi ve retinanın normal damarlanması tamamlanana kadar, hastalık saptanması durumunda ise hastalığın şiddetine göre değişen sıklıkla muayeneyi tekrarlamak gerekmektedir.

Tedavi gerektirecek şiddette hastalık oluşması durumunda en kısa zamanda tedavi edildiği takdirde görme kaybı gibi olumsuz sonuçlar çoğu zaman önlenebilmektedir” diye konuştu.

3 ayda 5 bebek tedavi edildi

Dr. Öğretim Üyesi Parça, klinikte son 3 ayda dış merkezlerden sevk alınan 5 bebeğe başarılı şekilde ROP tedavisi uygulandığını ve takip süreçlerinin devam ettiğini belirterek erken tedavinin önemini bir kez daha vurguladı.