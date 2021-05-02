Denizli'de 'eşekli kütüphane' herkesi kitapla buluşturuyor

'Eşekli kütüphane' sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, kitaplarına daha kolay ulaşıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde uygulanmaya başlayan 'Eşekli Gezici Kütüphane' sayesinde çocuklar kitap okuma imkanına sahip oluyor.

Eşekli kütüphane, 1943 yılında 'eşekli kütüphaneci' olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek hayata geçirildi.

ÇOCUKLAR KİTAPTAN UZAK KALMASIN

Salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 gün boyunca 4 farklı mahallede 220 kitabı yaklaşık 500 kişiye ulaştırdıklarını açıkladı.

Özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını, ilçe merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürdüklerini bu sayede insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak istediklerini açıkladı.





"FARKLI AMA GÜZEL"

Kütüphaneden faydalanan kırsal mahallelerdeki çocuklar, kitap okumayı çok sevdiğini gezici kütüphanenin farklı ama çok güzel olduğunu anlatarak, 17 günlük kapanma sürecince ve sonrasında devam etmelerini istediler.

"OKULA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT"

Eşekli kütüphanenin çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getiren aile bireylerinden Mehmet Ata, “Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum.

Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor. Kütüphanenin salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için büyük bir fırsat, okunan kitaplar sayesinde okuldan uzak kalmamış olacaklar.

Eşek ile birlikte kitapların dağıtılması çocukların ilgisini arttırdı ve bizim eski yıllarda ki Mustafa Güzelgöz’ü hatırlattı. Hem çocuklar hem de bizler güzel birer anımız da olmuş oldu” dedi.



