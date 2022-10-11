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    Denizli'de gelini evden kepçeyle aldılar

    Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği gelin Merve Gökkaya’yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.
    • 11.10.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:11
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    Denizli'de gelini evden kepçeyle aldılar

    Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi’nde yaşayan ve kepçe operatörü olarak çalışan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya ile dünyevine girdi.

    Çiftin düğünü öncesi gerçekleşen gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu.

    Gelini kepçeyle aldı

    İHA'nın haberine göre gelininin babaevine ekmek teknesi olan iş makinesiyle gelen damat İbrahim Acar, gelinle birlikte iş makinesinin kepçesine binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

    Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı.

    Davul zurna eşliğinde kepçeyle turlayan damat İbrahim Açar ile gelin Merve Gökkaya çifti, mutluklarını sevenleriyle paylaştı.

    Denizli'de gelini evden kepçeyle aldılar VİDEO


    Denizli de gelini evden kepçeyle aldılar #1

    Denizli de gelini evden kepçeyle aldılar #2

    Denizli de gelini evden kepçeyle aldılar #3


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