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    Denizli'de gelinin testi pozitif çıkınca damatla birlikte 22 kişi karantinaya alındı

    Denizli'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 19:48
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    Denizli'de gelinin testi pozitif çıkınca damatla birlikte 22 kişi karantinaya alındı

    Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi.

    GELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti. Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    DAMATLA BİRLİKTE 22 KİŞİ KARANTİNADA

    Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

    Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

    Denizli de gelinin testi pozitif çıkınca damatla birlikte 22 kişi karantinaya alındı #1

    Denizli de gelinin testi pozitif çıkınca damatla birlikte 22 kişi karantinaya alındı #2

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