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    Denizli'de hastaya ulaşmak isteyen sağlıkçıların çabası

    Denizli'nin Tavas ilçesinde ambulans ekibinin, baygınlık geçiren hastaya müdahale etmek için çıktıkları yola bırakılan odunları temizleme çabası cep telefonuyla kaydedildi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:26
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    Denizli'de hastaya ulaşmak isteyen sağlıkçıların çabası

    Denizli'nin Tavas ilçesi Derinkuyu Mahallesi'nde dağlık alanda yaşayan tansiyon hastası bir kişinin baygınlık geçirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi.

    Olay yerine en yakın birim olan Nikfer Mahallesi'ndeki 112 ekibi, adrese hareket etti.

    Ormanlık alanda toprak yolda ilerleyen ekip, bölgede yapılan ağaç kesiminin ardından yola bırakılan kütük, odun ve dal parçalarıyla karşılaştı.

    YOLU AÇMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

    Ekipteki iki görevlinin çabasıyla açılan yolda ambulans yeniden hareket etti ve hastaya ulaştı.

    Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sağlık ekibinin yolu açmak için yürüttüğü hummalı çalışmayı ekipteki bir görevli cep telefonuyla kaydetti.

    Denizli'de hastaya ulaşmak isteyen sağlıkçıların çabası VİDEO

    Denizli de hastaya ulaşmak isteyen sağlıkçıların çabası #1

    Denizli de hastaya ulaşmak isteyen sağlıkçıların çabası #2

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