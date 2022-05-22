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    Denizli'de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak

    Yaz aylarında bölgeye giden ziyaretçiler için güvenlik önlemleri artırıldı.
    • 22.05.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:19
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    Denizli'de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak

    Denizli'de göl ve baraj güvenliği için adım atıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı, güvenliğin sağlanması için ekip oluşturdu.

    Devriyeye başladılar

    Kaçak avcılık, cankurtaran, ilk yardım, bot operatörlüğü ve kıyı gözetleme gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personelden oluşan Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekibi, devriye görevine başladı.

    Işıklı Gölü ile Adıgüzel Baraj Gölü'nde faaliyet gösterecekler

    Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü ile Adıgüzel Baraj Gölü'nde faaliyet gösterecek ekip, yaz aylarında özellikle nilüfer çiçeklerini görmeye gelen ziyaretçilerin güvenliği için hazır bekleyecek.

    14 kişiyi taşıma kapasitesine sahip

    Usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önleme görevini de yürütecek ekip, yardım çağrılarına müdahale ederek teknik imkanlar elverdiği ölçüde arama ve kurtarma görevini icra edecek.

    AA'nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Çırak, bot komutanlığı personelinin aktif olarak 18 Mayıs'ta göreve başladığını, 6 metre uzunluğundaki botun 6 personel ve 8 misafir olmak üzere 14 kişiyi taşıma kapasitesinin bulunduğunu söyledi.​​​​​​​

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #1

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #2

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #3

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #4

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #5

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #6

    Denizli de Jandarma, göl ve baraj güvenliğini sağlayacak #7


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