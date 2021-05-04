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- Denizli'de kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Denizli'de kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Girdiği sahada kale ağlarına dolanan çaresiz kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.
- İHA
- 04.05.2021 - 15:54
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:59
Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Şehir Stadı'ndan gelen kedi sesleri üzerine bölgeye yönelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
Afacan kedinin kale ağlarına dolanarak takıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
KURTARILMA ANI KAMERADA
İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ağlar arasında mahsur kalan kedi, itfaiye erinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Denizli'de kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı ViDEO