Denizli’de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Denizli’nin Çameli ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar yükseldi.

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli’de, kentin yüksek yaşam merkezlerinden birisi olan Çameli ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çameli’nde vatandaşlar, güne bembeyaz bir örtüyle uyandı.

İŞE GİDENLER ZORLANDI

Mart ayının ortalarında çok nadir görülen kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar, sabah işlerine gitmekte zorluk yaşadı.



Baharın ortasına yaklaşıldığı bir dönemde görülen yağışla birlikte kar kalındığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar yükseldi.

Zaman zaman ulaşımda da aksamaların yaşanması nedeniyle, Denizli Büyükşehir ve Çameli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı.

"EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ"

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Denizli'de kar yağışı etkisini gösterdi VİDEO





















