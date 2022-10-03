Denizli'de kaybettiği çantaya zabıtanın dikkati sayesinde kavuştu

Torununa aldığı ayakkabıyı koyduğu pazar çantasını kaybeden yaşlı adam, çantasını ararken zabıtanın dikkati sayesinde çantasına kavuştu.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde yaşayan ve 75 yaşında olan Ramazan Uyumaz, bugün şehir merkezinde kurulan pazara alışveriş yapmak için gitti.

Emekli maaşıyla haftalık pazar alışverişini yapan Ramazan Uymaz, cebinde kalan son parayı torununa ayakkabı almak için kullandı.

İçinde ayakkabı olan pazar çantasını bir süre sonra kaybetti.

'Yanlışklıkla manavın önünde kendi çantam diye almışım'

Ayakkabı çantasını kaybettiğini fark edince yaşlı adam, pazarda gördüğü zabıtalardan yardım istedi.

Ramazan Uyumaz, gördüğü zabıtalara “Çantamı kaybettim, içinde ayakkabı var. Torunuma almıştım.” diye derdini anlattı.

Zabıtalardan Mustafa Perişan, Ramazan Uyumaz’ın tarif ettiği çantanın aynısı başka bir yaşlının elinde gördü.

Başka yaşlı bir adama içinde ayakkabı olup olmadığını soran zabıta ekibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kendisinin çantayı yanlışlıkla karıştırdığını söyleyen yaşlı adam, zabıtalara “Bu çanta benim değil. Yanlışlıkla manavın önünden kendi çantam diye almışım.” dedi.

İHA'nın haberine göre; yanlış çantayı alan adam, ayakkabı çantasını zabıtaya verip, kendi çantasını manavın önünden aldı.

Zabıta, ayakkabı çantasını Ramazan Uyumaz’a teslim etti.

Yaşlı adam, “350 TL’ye torunuma ayakkabı aldım. Son paramdı. Çantayı kaybedince çok üzüldüm. Çünkü, torunum ayakkabı bekliyordu. Zabıtalara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.