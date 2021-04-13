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    Denizli'de kaybolan 14 bin lira, sahibine verildi

    Zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bulunan 14 bin lira, sahibine teslim edildi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:58
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    Denizli'de kaybolan 14 bin lira, sahibine verildi

    Denizli’nin Buldan ilçesinde zabıta personelleri, rutin denetimleri gerçekleştirdikleri sırada bir bankanın önünde yerde zarf içerisinde 14 bin TL buldu.

    Ekipler, yerde buldukları parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Bankaya giden Buldan Belediyesi zabıta ekipleri, paranın kime ait olabileceği konusunda bilgi aldı.

    PARANIN SAHİBİNE ULAŞTILAR

    Banka görevlilerinin yardımıyla paranın sahibine ulaşan zabıta ekipleri, emekli öğretmen Mehmet Özdemir ile iletişime geçti. Zabıta ekiplerinin yanına gelen Özdemir’e 14 bin TL’si teslim edildi. Parayı teslim alan Özdemir; “Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

    Denizli de kaybolan 14 bin lira, sahibine verildi #1

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