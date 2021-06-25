Denizli’de kendi yaptığı traktör ile tarlasını sürdü

Denizli’de kendi yaptığı traktör ile tarlasını sürdü

Asıl mesleği aşçılık olan Ramazan Tabak, gördüğü bir haberden etkilenerek kendi traktörünü yapmak için çalışmalara başladı. Tabak, aylar süren denemelerin ardından kendi aracını yapmayı başardı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ikamet eden ve asıl mesleği aşçılık olan Ramazan Tabak (37), traktör yapma hayali ile çalışmalara başladı.

Çocukluğundan beri tasarımlar yapan Tabak gördüğü bir haberden etkilenerek, 13 beygirlik jeneratör motoru ile kendi traktörünü yapmak için kolları sıvadı.

Denemekten vazgeçmeyen Tabak, aylar boyunca kendini geliştirerek çalışmalarına devam etti.

BAŞARIYLA ÇALIŞTIRDI

Traktörün iskeletini tamamlayan Tabak, geri kalan malzemeleri toplayarak hayalini gerçekleştirdi.

Tamamıyla kendi tasarımı olan traktörü başarıyla çalıştırdı.

Denizli’de kendi yaptığı traktörü ile tarlasını sürdü VİDEO



FAZLALIK MALZEMELERDEN PULLUK YAPTI

Fazlalık malzemeleri de değerlendiren Tabak, tarlasını sürmek için bir de pulluk yaptı.

Kendi tasarladığı pulluğu kendi yaptığı traktörün arkasına takarak tarlasını sürmeye başladı.

Tabak’ın yapmış olduğu traktörü gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tebrik etti.

Traktör ihtiyacını kendi yaptığı araç ile karşılayan Tabak, başarısından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.