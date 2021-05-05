Euro
10.0548
0.44%
Dolar
8.3521
0.33%
Altın
476.77
0.16%
Borsa
1.419
0.19%
Bitcoin
460.999
-1.68%
EXEN Coin
29.60
8.02%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Denizli'de kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı

    Denizli'de kendisini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtıp, savcı cübbeli fotoğraf paylaşan Halil Baki Çelen'in foyası ortaya çıktı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan 27 yaşındaki Halil Baki Çelen, geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

    Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, yaptığı incelemede lise mezunu olduğunu, Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığını tespit etti.

    TUTUKLANDI

    Üzerinde yapılan aramada hakim-savcı kimliği de bulunan Çelen, sevk edildiği adliyede unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.

    Çelen'in uydurduğu hayat hikayesini bazı internet sitelerinde haber yaptırdığı belirlendi.

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #1

    HABER BİLE YAPTIRDI

    Sitelerde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri yaptırdığı, bazılarında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdiği, ardından Norveç Oslo Üniversitesi'nde lisansını tamamladığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ise stajını yaptıktan sonra da BM'nin Cenevre ofisinde iltica davalarının takibine ilişkin operasyonları yürütmekle yükümlü ekipte görevlendirilmek üzere tayin edildiğini, buradaki görevinin ardından da son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak çalıştığını kendi sözleriyle haber yaptırıp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşıldı.

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #2

    TANINMIŞ KİŞİLERİ ZİYARET EDİP, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Çelen'in elindeki kimlik ve sosyal medya hesaplarını kullanarak siyasilerden bürokratlara, hakimlerden savcılara kadar çok sayıda kişiye de kendisini bu şekilde tanıttığı ortaya çıktı.

    Sosyal medya hesaplarında tanınmış siyasetçiler, hukukçular ve bürokratlarla arkadaş olup, arada bir ziyaretler yaparak fotoğraflar çektirdiği ve bu sayede kendisine inandırıcılık kazandırdığı belirlendi.

    Çelen'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımında, başka bir yayını kopyalayıp 'Covid-19 salgınında hükümetlerin sığınmacılara karşı uymak zorunda olduğu mevzuata ilişkin yaptığı yorumu' bile yayınladığı görüldü.

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #3

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #4

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #5

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #6

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #7

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #8

    Denizli de kendini BM savcısı olarak tanıttı, tutuklandı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir