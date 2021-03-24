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    Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi

    Mama yerken başını konserve kutusuna sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 15:45
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    Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi

    Denizli'nin Babadağ ilçesinde, bir apartmanın zemin katındaki balkonda sokak kedisinin başının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

    YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kediyi konserve kutusunu keserek kurtardı.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin yeniden doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.

    Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi VİDEO

    Denizli de konserve kutusuna sıkışan kedi #1

    Denizli de konserve kutusuna sıkışan kedi #2

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