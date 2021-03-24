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- Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi
Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi
Mama yerken başını konserve kutusuna sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
- DHA
- 24.03.2021 - 15:22
- Güncelleme : 24.03.2021 - 15:45
Denizli'nin Babadağ ilçesinde, bir apartmanın zemin katındaki balkonda sokak kedisinin başının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kediyi konserve kutusunu keserek kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin yeniden doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.
Denizli'de konserve kutusuna sıkışan kedi VİDEO