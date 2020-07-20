Denizli'de köpeği Putin'e doğum günü partisi yaptı

5 sene önce çalıştığı kliniğe terk edilen köpeği sahiplenen kadın, köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 yaşındaki Naz Yılmaz, 5 yıl önce köpek sahiplendi.

Evcil hayvan ürünleri satışı yapan Yılmaz, çalıştığı kliniğe terk edilen 'Coocker' cinsi yavru köpeğin bakımını üstlendi.

'Putin' ismini verdiği köpeğine doğum günü partisi düzenleyen Yılmaz, doğum gününün düzenlendiği kafeteryayı balonlarla süsleyerek, 5'inci yaş günü için pasta hazırladı.

Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları doğum günü partisine yoğun ilgi gösterdi. Davetliler köpeğe, çeşitli süsler ve yaş mama hediye etti. Yanındaki köpeğiyle birlikte doğum günü pastasını kesen Yılmaz, daha sonra davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

ONA GELEN HEDİYELER SOKAK HAYVANLARINA VERİLECEK

Putin'in kendisine 5 yıldır arkadaşlık ettiğini belirten Yılmaz, "Hayatımızın kesiştiği günden bu yana onunla hiç ayrılmadık. Doğum günü gibi bir organizasyon düzenlemem herkese garip geliyor. Putin'le biz hiç ayrılmıyoruz. Her günümüzü birlikte geçiyoruz. Birlikte gülüp eğleniyoruz. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Onun için özel olan günler benim için de çok özel. Kendisi için bir organizasyon yapıldığının farkında. Katılan herkesi tanıyor. Bugün çok heyecanlı ve mutlu. Birlikte mumları üfleyip pasta keseceğiz. Bugün onun günü, çok eğlendiğine eminim. Davetliler ona mamalar ve çeşitli hediyeler getirdi. Ancak kendisinin böyle bir ihtiyacı yok. Hediyeleri sokak hayvanlarına vereceğiz" dedi.

"PUTİN SAYESİNDE HAYVAN SEVGİSİNİ ÖĞRENDİM"

Davetlilerden Seçil Kurun ise, "Putin bugün çok mutlu. O bizim için insandan farksız. Onun canı yansa bizim de canımız yanıyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Gördüğünde heyecanlanıp kucağımıza zıplıyor. Eskiden hayvanlara hiç dokunamazdım. Putin sayesinde hayvan sevgisini öğrendim. Kendimi Putin'in teyzesi olarak görüyorum. Hayatımızda bir köpek gibi değil. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.





































