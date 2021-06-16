Hamile olduğu dönemde koronavirüse yakalanan kadın, kaldırıldığı hastanede doğum yaptı. 1 ay süren tedavisinin ardından bebeğini ilk kez kucağına alan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Denizli’de ikamet eden Meryem Kan (40), hamileliğinin 37’nci haftasında koronavirüse yakalandı.

15 Mayıs tarihinde, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde doğum yaptıktan sonra, nefes almakta zorlandığı gerekçesi ile yoğun bakıma kaldırıldı.

Bebeğini kucağına alamayan 4 çocuk annesi Kan, 1 aylık tedavisinin ardından evlatlarına kavuştu.

Bebeğini ilk kez kucağına alan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Kan’ın yoğun bakımda kendisini iyi hissetmediği sırada eşi ve çocuklarına onları çok sevdiğine ilişkin bir mektup bıraktığı, fakat doktor ve hemşirenin o mektubu ailesine vermediği belirtildi.

“BİR GÜN BİLE AYRI KALMAMIŞTIM”

Olaya ilişkin Kan, “Beni iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. İyi ki de o mektubu vermemişler. Onlar sayesinde tekrar hayata döndüm. Allah hepsinden razı olsun. Yeni doğan çocuğumu kucağıma aldığım için çok heyecanlıyım.

Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin.

Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zor bir acı, tarif bile edilemez. Allah kimseyi çocuklarından ayrı bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Cüneyt Süsleyen ise hastasının sıkıntılı ve zor süreçlerden geçtiğini vurguladı.

Denizli’de koronavirüse yakalanan kadın, bebeğini ilk kez kucağına aldı VİDEO



“HASTAMIZI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK”

Ekip arkadaşlarının üstün ve gayretli çalışmalarıyla yaşama tutunduğunu ifade etti.

Süsleyen, “Bu mektubu ailesine ulaştırması için servis sorumlu, hemşiremize verdi. Biz ekip olarak dedik ki mektubu ailesine vermeyelim hastamızı iyileştirerek yeni doğan çocuğuna ve ailesine kavuşturalım.

Hep beraber bu konuda motive olduk. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastamızı sağlığına kavuşturduk, bugün de taburcu ediyoruz." dedi.

"YAŞAMA UMUDUNU KAYBEDEN BİR ANNE..."

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Pandeminin baş kahramanları tüm sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gördüğünüz gibi doğum yapan ve çocuğunu kucağına alıp koklayamadan yoğun bakıma alınan ve yaşama ümidini kaybeden bir anne ve evde annelerinin iyileşmesini bekleyen 4 çocuk.

Tam bu araya 7-24 insan sağlığı için çalışan, bu kutsal mesleği hayatının bir parçası haline getiren, bu yolda emek veren, azimle, gayretle çalışan hastamızın umudu olacak sağlık çalışanlarımız giriyor.

Hastamızın yazdığı veda mektubunu ailesine vermeyerek üstün bir gayretle hastamızı iyileştirip tekrar ailesine kavuşturuyorlar.

Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hastalarımız adına da şükranlarımı iletiyorum." sözlerini kaydetti.