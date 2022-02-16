Denizli'de kuzu, 5 bacaklı doğdu

Pamukkale ileçesinde koyunlarından birinin doğum yaptığını gören şahıs, doğan kuzunun 5 bacaklı olduğunu fark etti. Hekimler ise kuzuda anomali olduğunu belirledi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde ise 5 ayaklı olduğunu fark etti.

Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde, kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi.

KUZUDA ANOMALİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti.

"RAHİMDE ŞEKİL BOZUKLUĞU OLABİLİR"

Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

KUZU ANNESİNİN YANINA BIRAKILDI

Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.