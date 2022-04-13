Öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü.

Denizli’ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozu Bahtiyar’ın öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etti ve o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni aldı.

İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haberden sonra ünü dünyaya kadar yayılan horoz, şehrin sembolü haline geldi.

Bahtiyar öldü

Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD’ye yakalandı.

Hemen tedaviye başlandı ancak horoz hayatını kaybetti.

Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyanlar da büyük üzüntü yaşadı.

Denizli’de öterken bayılan Bahtiyar’dan üzücü haber geldi ViDEO

“Bulaşıcı bir hastalık”

Bahtiyar’ın yakalandığı hastalığın kolay kolay tedavisinin olmadığını belirten Gökbudak, şöyle konuştu:

“Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş.

“Nazar veya göz mü değdi bilemedik”

Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli’mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlarla idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık.”