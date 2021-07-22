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    Denizli'de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı

    Piknik için ormana gelen vatandaşların bazıları çöplerini beraberinde götürürken bazıları ise ormanlık alana bıraktı. Piknikçilerin çöplerini orman ekipleri topladı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 17:55
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    Denizli'de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı

    Denizli'de yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı değerlendirmek için piknik yapmayı tercih etti.

    Aileleri ile piknik yapmak isteyen vatandaşlar, kentteki ormanlık alanlara geldi.

    ÇÖPLERİ ORMAN EKİPLERİ TEMİZLEDİ

    Piknik için ormanlık alanlara akın eden vatandaşların bazıları çöplerini beraberinde götürürken, bazı duyarsız vatandaşlar ise temiz alanlara çöplerini bıraktı.

    Orman yangınları ile mücadele etmek için bölgede devriye atan orman ekipleri ise duyarsız kalmayarak çöpleri temizledi. Ekiplerin bu davranışı takdir topladı.

    Denizli de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı #1

    Denizli de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı #2

    Denizli de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı #3

    Denizli de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı #4

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