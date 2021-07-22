Denizli'de piknikçiler ormanlık alanlara çöplerini bıraktı

Piknik için ormana gelen vatandaşların bazıları çöplerini beraberinde götürürken bazıları ise ormanlık alana bıraktı. Piknikçilerin çöplerini orman ekipleri topladı.

Denizli'de yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı değerlendirmek için piknik yapmayı tercih etti.

Aileleri ile piknik yapmak isteyen vatandaşlar, kentteki ormanlık alanlara geldi.

ÇÖPLERİ ORMAN EKİPLERİ TEMİZLEDİ

Piknik için ormanlık alanlara akın eden vatandaşların bazıları çöplerini beraberinde götürürken, bazı duyarsız vatandaşlar ise temiz alanlara çöplerini bıraktı.

Orman yangınları ile mücadele etmek için bölgede devriye atan orman ekipleri ise duyarsız kalmayarak çöpleri temizledi. Ekiplerin bu davranışı takdir topladı.