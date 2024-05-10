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Zaman zaman yurdun çeşitli bölgelerinden ilginç görüntüler geliyor.
Bu kez görüntüler Denizli'den...
Kentte her cuma yaşanan olay, görenleri güldürdü.
Cuma namazına asker kıyafetiyle gidiyor
Hacı Hasan Keskin isimli bir vatandaş, her cuma namazına asker kıyafeti ve miğferle geliyor.
"Yıllardır bu elbiseyi giyiniyorum"
Neden böyle geldiğini soran vatandaşlara cevap olarak, Selçuklu torunu olduğunu söyleyen Keskin, "Yıllardır bu elbiseyi giyiniyorum Sultan Alparslan'ın torunu olduğum için. Her cuma Bayramyeri Camii'ine geliyorum." ifadelerini kullandı.
O anlar kamerada
Motosikletiyle birlikte üzerinde asker kıyafeti ve miğferle gelen Hacı Hasan Keskin'in o görüntüleri, Denizli Manşet muhabirinin kamerasına yansıdı.
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