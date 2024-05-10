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Denizli'de Selçuklu torunuyum diyen adam cuma namazına asker kıyafetiyle gidiyor

Denizli'de Selçuklu torunuyum diyen adam cuma namazına asker kıyafetiyle gidiyor Sultan Alparslan'ın torunu olduğunu iddia eden adamın cuma namazına miğfer ve asker kıyafetiyle gelmesi dikkat çekerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.