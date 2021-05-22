Denizli'de üzerine ağaç devrilen çocuk iğneden korktuğu için ambulansa binmedi

Denizli'de üzerine ağaç devrilen çocuk iğneden korktuğu için ambulansa binmedi

Denizli’de parkta oyun oynadığı sırada üzerine ağaç devrilen 10 yaşındaki çocuk, iğneden korktuğu için ambulansa binmekte direndi.

Denizli’de 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parkta oynamaya başladı.

Asil Çınar B.’nin üstüne kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrildi.

Annesi sesi duyarak hızlıca oğlunu ağacın altından kurtardı.

Çocuk kazanın verdiği korkuyla şok geçirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Asil Çınar B.’nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.

İĞNE KORKUSUNDAN HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Hastaneye götürüleceğini anlayan çocuk iğne korkusundan dolayı ambulansa binmek istemedi.

Sağlık görevlilerinin iğne yapmayacağız cümlesine inanmayan çocuk, “Bir dakika ben çok iyiyim" diyerek hastaneye gitmeye engel olmaya çalıştı. Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı.

"NE OLUR ABLA İĞNE OLMASIN"

Ambulansa alınırken itirazlarına devam eden Çınar B. ağlayarak, “Ne olur abla iğne olmasın” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.