Denizli'de Süleyman Kenan Çüngür, Babadağ Dağı’nda yılkı atlarıyla karşılaştı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kuş görüntülemek için Babadağ Dağı'na çıkan Süleyman Kenan Çüngür, yılkı atlarını görüntülemeyi başardı. Çüngür, "Yılkı atları Akdağ’da 500 civarı, Babadağ’da da 200 civarı var." dedi.

YILKI ATLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Kuş gözlemi yapmak için dağa çıkan özel kıyafetlerini giyerek, kuşları takip etmeye başlayan Süleyman Kenan Çüngür, bir anda karşısında yılkı atlarını gördü. Kuş gözlemini bırakan Çüngür, vahşi atların fotoğraflarını ve görüntülerini çekti.

Denizli'de 'yılkı atları' görüntülendi ViDEO







"ATLARIN SAYISI AZALMAYA BAŞLADI"

Son yıllarda yılkı atlarına hırsızların dadandığını, grup olarak gözlem yaptıkları bölgelerde jandarmayla koordineli olarak çalıştıklarını anlatan Çüngür, “200 civarı yılkı atımız var. Kuş gözlemlerken önüme çıkıp etrafımda geziyorlar ve onların fotoğraflarıyla videolarını çekiyoruz. Şu aralar yılkı atlarına hırsızlar dadandı.

Atların sayısını azaltmaya başladılar ve bugün jandarmayla çalışma gerçekleştirdik. Onları atları yakalamasına engel olduk, araca binerek kaçtılar.” dedi.





"BİZ ONLARA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Atların özgürce dağlara koşup gezdiklerini belirten Çüngür, “Yılkı atları Akdağ’da 500 civarı, Babadağ’da da 200 civarı var. Bunlar Denizli’nin yıllar önce yabanileşmiş, bırakılmış atları. Sahada gezdiğimiz sürece biz onlara sahip çıkıyoruz. Yılkı atları orada kendileri beslenip ürüyorlar. Küçük küçük taylarıyla beraber özgürce geziyorlar. Dağların zirvelerine doğru koşarak gidiyorlar.

Babadağ’dan Akdağ’a kadar dolanıyorlar. Daha önce akbabalarımız vardı. Atların bazıları doğumda ölüyor ve onları temizleyecek hayvan akbaba var. Akbaba ise şehrin büyümesiyle Babadağ’dan çekildi ve 2013’ten beri göremiyoruz.” dedi.



