Denizli’nin Buldan ilçesinde cennet hurmaları kışa hazırlanıyor Her yıl yazdan kışa geçerken yapılan yöresel yemek hazırlıklarından birisi de Denizli'deki cennet hurmalarının kurutulması işlemi oluyor. Bölgedeki cennet hurmaları ağırlıklı olarak satışa hazır hale getirilmek için kurutuluyor.

İHA

Türkiye'de her yöreye özgü bir ürün ve o ürünün farklı kullanımları söz konusu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yetiştirilen cennet hurmaları, bugünlerde kabuklarının soyulmasıyla kurutulmaya bırakılıyor.

Bölgede büyük ilgi gören kurutulmuş cennet hurması, pazarda 15 TL’den alıcı buluyor.

Kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesiyle birlikte kurutularak kışın tüketilen meyveler de pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

Kış atıştırmalıklarının vazgeçilmezlerinden olan cennet hurması da son günlerde pazar tezgahlarında en fazla alıcı bulunan meyvelerin başında yer aldı.

Son dönemde kuru meyvelere artan ilgiden nasibini alan cennet hurması, kabukları soyulduktan sonra iplere dizilerek kurutulmaya bırakıldı.

Kilosu 15 lira

Vatandaşların da ilgi odağı olan kurutulmuş cennet hurması, pazarlarda 15 TL’den alıcı buluyor.

"Önceden cennet hurması üretimine önem vermiyorduk"

Önceki dönemlerde cennet hurması üretimine önem vermediklerini dile getiren üretici Hacı Ali Kılınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Önceden biz cennet hurması üretimine çok önem vermezdik. Ancak kurutulmaya başlamasıyla birlikte talep çok yükseldi. Üretim her geçen yıl daha da artıyor. Genellikle pazara ham olarak getiriyoruz. Bu işten para kazanmak için evlerinde yapanlar da var. Balkonlarda teraslarda ve ahşap evlerde dizilere asılarak kurutuluyor.

"10 gün içinde kuruyor"

Hava durumuna göre bir hafta on gün süre içerisinde kuruyor. Olgunlaşmasıyla da tüketilebiliyor. Biz de vatandaşlarımız cennet hurmasını çok seviyor diye mevsiminde fidanları dikiyoruz. Buldan’da iki çeşit oluyor. Birisi kakaolu diğeri de bildiğimiz cennet hurması. Kurutulduktan sonra yemesi çok keyifli. Bu yıl da ürün bol maşallah. Şifalı olarak biliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)