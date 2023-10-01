Denizli'nin müslin bezi yeniden rağbet gördü Denizli'nin geleneksel dokuma kumaşları çeşitlerinin içinde yer alan müslin kumaşı, yıllar sonra tekrar üretilmeye başlandı.

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İHA

Anadolu'nun çeşitli yörelerine özgü dokumalar var. Bazıları unutulmaya yüz tutmuş olsa da çeşitli projelerle tekrar hayata kazandırılıyor.

Yıllar önce çocuk bezi olarak kullanılan müslin kumaşı da bunlardan.

Denizli'ye özgü müslin kumaşından yapılan kıyafetler küresel iklim değişikliğinden dolayı yeniden cazip hale geldi.

Hava sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyir etmesinin ardından vatandaşlar yeniden rahat kıyafetleri tercih etmeye başladı.

Vatandaşlar tercihi olan müslin kumaşlarda ise siparişlere yetişmekte güçlük çekiliyor.

Terletmiyor ve çok amaçlı kullanılıyor

Müslin kumaşının tercih edilmesinin sebebi, pamuk olması, rahat olması, terletmemesi, gerek örtü olarak gerekse de kıyafet olarak kullanılabilmesi.

"1960’lı yıllarda bebek bezi olarak üretildi"

Çocuk bezi olması için üretimi başlayan ancak günümüzde çok amaçlı olarak üretilen müslin kumaş üreticisi olan Melda Mustak, kumaşın geçirdiği aşamaları anlattı:

1960’lı yıllarda bebek bezi olarak üretildikten sonra hazır bezlerin yaygınlaşmasıyla müslin kumaşı değerini kaybetti. Bizde unutulan bu kumaşı dokumaya aldık. Yüzde yüz pamuk olan müslin bezinden kadın kıyafetleri, yatak örtüleri, peştamal ve ev tekstilinde kullanıyoruz. Otomatik tezgahlarda pamuk ipliğinden ham olarak dokunduktan sonra boyahane ve yıkama işlemlerinin ardından mamul hale geliyor.

"Yatak örtüsü, kadın ve erkek giysileri ve peştamal yapılıyor"

Ardından konfeksiyonda yatak örtüsü, kadın ve erkek giysileri, peştamal, bornoz ve ev tekstili olarak, evde ve giyimde kullanılabilecek bütün ürünleri yapabiliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)