Çin ve Japon medyasında günlerce konu olan 'Bayılan horoz' son olarak sahibiyle birlikte İngiltere’deki bir şov programına çağrıldı.

Denizli’de yaşayan Okan Gökbudak, hobi amaçlı beslediği uzun ötmesiyle meşhur Denizli horozunun öterken bayıldığını fark ederek o anları kümese yerleştirdiği kameralar ile kayda almıştı.

Gökbudak tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni alırken, 'Bahtiyar' isimli horoz fenomen olmuştu.

YURT DIŞINDA GÜNDEM OLDU

Bahtiyar'ın ünü, Çin ve Japonya gibi birçok ülkede yayınlanan haber ile dünya çapında yayılmıştı. ‘Bayılan horoz’ olarak ünlenen Denizli horozu için ise araba takas teklifi dahi yapılmıştı. Ancak Gökbudak, evladı gibi baktığı horozu takas etmeyi düşünmediğini söylemişti.

Denizli'nin öterken bayılan horozu İngiltere'den davet aldı ViDEO

İNGİLTERE'DEN DAVET ALDI

Dünya çapında ünlenen horoz için dört bir yandan video ve haber çekimi için onlarca kişi gelirken bu kez ise sahibi ile birlikte İngiltere’de bir radyo programına konuk olarak çağrıldı.

YAVRULARI İÇNİ SIRAYA GİRDİLER

Türkiye’nin farklı kentlerinden ‘Bayılan horoz’un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, “Yurt dışından, Çin ve Japonya’dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurt dışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul’da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler.” dedi.

"RADYO PROGRAMINDAN TEKLİF ALDIK"

Denizli’den ilgi görmediğini ancak İngiltere’den davet aldığını söyleyen Gökbudak, “Denizli’den pek ilgi göremedim. Denizli hariç tüm yerden ilgi gördüm. Eğer bu ilgi böyle devam ederse ileride daha güzel düşüncelerim var. Bir tesise dönüşebilir. İngiltere’den mesaj geldi. Horozunuzun haberini radyo kanalımıza çıkardık. Beni İngiltere’ye davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere’den davet aldım.” diye konuştu.