Denizli'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Denizli’nin Çameli ilçesindeki dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde de büyük hasara neden oldu.

İHA

Kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli’de, daha önce görülmemiş hava olayları yaşanmaya devam ediyor.

Nisan ayının başı ve ortasında yaşanan kar yağışıyla gelinliğini giyen Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü.

Aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yaşanan ve her yeri kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

Araçlar parçalandı

Şiddetli dolunun neden olduğu hasar, yağışın etkisini kaybetmesiyle ortaya çıktı. Dolu, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlere zarar verdi.

Çatılardaki güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kıran yağış, kaporta ve aydınlatma aksamlarında da maddi kayıplar oluşturdu.

Şiddetli dolunun milyonluk hasara neden olduğu ilçede, gerek vatandaşların kendi zararları gerekse ekili arazilerdeki kaybın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"Başımdaki kaskı kırdı"

Dolu yağışına trafikte yakalanan motosiklet sürücüsü Ali Çınar, şunları söyledi:

4 senedir Çameli’nde yaşıyorum, böyle dolu yağışı görmedim. Dolu yağışı 15 dakika sürdü. Dolu koltuğu yırttı ve başımdaki kaskı kırdı. Bütün araçlarda büyük veya küçük hasar oluşturdu. Zarar çok büyük, herkes aracındaki hasarı tespit etmeye çalışıyor.

"Camları delip geçti"

Sıfır aldığı aracında binlerce liralık hasar oluşan Veysel Çeliksoy da, şu ifadeleri kullandı: