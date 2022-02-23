Denizyolu taşımacılığında Integrated Service Solutions (İSS) farkını yaşayın

Ülkeler arası yük transferi söz konusu olduğunda en çok tercih edilen lojistik türleri içerisinde bulunan denizyolu taşımacılığı, tam bir profesyonellik işi olarak karşımıza çıkıyor.

En güvenilir taşımacılık yollarından biri olup taşınan yüklerin ve malların zarar görmeden belirlenen limanlara ulaşımı bu taşımacılık ile sağlanıyor. Integrated Service Solutions (ISS), alanında uzman kadrosuyla birlikte müşterilerinin ürünlerini dünyanın çeşitli yerlerinde limanlara güvenle ulaştırıyor. Avrupa standartlarında hizmet vererek hem hızlı hem de ekonomik çözümler sunuyor. İzmir, İstanbul, Gaziantep, İskenderun ve Mersin’deki ofisleri ve tecrübesi kadrosuyla etkili çözümler üretiyor. Güçlü ve kaliteli müşteri ilişkisi kurarak etik ilkeler çevresinde hareket edip farklı denizyolu taşımacılığı stilleri ile kargoların sorunsuz bir şekilde ulaşımını gerçekleştiriyor.

Güvenilir Bir Taşımacılık Olan Denizyolu Taşımacılığı Nedir?

Denizyolu taşımacılığı, farklı sektörlerdeki ürün ve malların belirli rotalar kullanılarak denizyolu ile transfer edilmesidir. Maliyeti en düşük taşımacılık türü olarak birçok sektör tarafından tercih edilen denizyolu, yüklerin en verimli şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. Integrated Service Solutions (ISS), uzman kargo ve lojistik ekibi ile farklı okyanus ötesi rotalara ürünlerinizi güvenli bir şekilde teslim ediyor. Teslim edilen ürünleri uygun depolama yöntemleri ile en iyi şekilde muhafaza ederek müşterilerinin güvenini kazanıyor. Integrated Service Solutions (ISS), müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde saptayıp en uygun çözüm yolunu üretiyor. Farklı taşımacılık sistemleri ile denizyolu taşımacılığı hizmetini kusursuz bir şekilde tamamlıyor.

Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?

Deniz taşımacılığı deneyimini profesyonel bir şekilde gerçekleştiren Integrated Service Solutions (ISS), ürünlerin limanlara tam zamanında ulaşımını sağlıyor. Farklı uluslararası noktalara haftalık düzenli olarak çıkış yaparak taşımacılık ihtiyacını iki farklı konteyner taşıma hizmeti ile karşılıyor. Müşteriler için uygun olan transfer işlemi ile yüksek kaliteli hizmetler sunuyor.

Sefer Türlerine Göre Denizyolu Taşımacılığı

Genel olarak bakıldığında denizyolu taşımacılığı sefer türlerine göre iki kategoriye ayrılıyor. Bunlardan biri Düzensiz (Tramp) taşımacılık olurken diğeri Düzenli (Liner) Taşımacılık oluyor. Düzensiz taşımacılıkta armatörler gemilerini yükün fazla olduğu alanlara yöneltir. Gemilerin tamamının ya da büyük bir kısmının dolmasının ardından belirlenen rotalara doğru yol alınır. Bu taşımacılıkta belirli bir teslim tarihi yoktur. Düzenli Taşımacılıkta ise yükler düzenli ve sürekli çalışır. Zaman esas faktör olarak alınır. Bu taşımacılık türünde müşterilerden alınan yükler belirlenen tarihlerde limanlara ulaştırılır.

Yük ve Gemi Türlerine Göre Denizyolu Taşımacılığı

Yük ve gemi türlerine göre bakıldığında ise denizyolu taşımacılığı 5 farklı şekilde değerlendiriliyor.

Tanker Taşımacılığı

Konteyner Taşımacılığı

Ro-Ro Taşımacılığı

Kombine Taşımacılık

Dökme Yük Taşımacılığı

Integrated Service Solutions (ISS) tarafından uluslararası denizyolu taşımacılığı, Full Container Taşımacılığı (FCL) ve Parsiyel Konteyner Taşımacılığı (LCL) şeklinde gerçekleştiriliyor.

Komple Konteyner Taşımacılığı – FCL (Full Container Load): Komple Konteyner Taşımacılığı, en çok talep edilen hizmetler içerisinde yer alıyor. Bu taşımacılığın kullanılması için konteynerlerin maksimum ağırlığa ulaşması gerekli görülüyor. Yükleme konteyneri dolduracak kadar olduğunda bu ekonomik taşımacılık türü müşteriler tarafından tercih edilebilir.

Parsiyel Konteyner Taşımacılığı – LCL (Less-Than-Container Load): Parsiyel Konteyner Taşımacılığı, taşınacak yüklerin konteynerları doldurmadığı durumlarda tercih ediliyor. FCL’ni aksine konteyner içerisindeki yükler birden fazla müşteriye ait olabiliyor. Denizyolu taşımacılığı hizmetleri içerisinde yer alan LCL’de aktarmalı ve direkt sefer seçenekleri bulunuyor. Navlun maliyeti alıcılar arasında pay ediliyor. Fiyat konusunda avantajlı olan LCL ile yükler gerekli noktalara ulaştırılıyor.

Integrated Service Solutions (ISS) ile Denizyolu Taşımacılığı Lojistik Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

Toplamda 100’den fazla ülkede proje, hava, deniz ve karayolu taşımacılığında başarılı tedarik zinciri yönetimine imza atan Integrated Service Solutions (ISS), sınırları ortadan kaldırarak yüklerin birçok limana ulaşması için kaliteli hizmetler veriyor. Denizyolu taşımacılığı hizmeti için güçlü ve yaygın acente ağı aracılığıyla etkili hizmetler sunuyor. Büyük miktardaki ürünlerin uluslararası denizyolu konteyner taşımacılığı ile uzun mesafelere taşınmasına olanak sağlıyor. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hizmetler ekonomik çözümler ile alıcılara sunuluyor. Evrak raporları istenilen sürede ulaştırılabileceği gibi raporlama sistemi gibi imkanlar da verilen genel hizmetler içerisinde yer alıyor. Nakliye sigortası ile yüklerin varış noktasına kadar güvende kalacağının teminatı veriliyor. Tecrübeli ve profesyonel ekibi ile güvenilir hizmet deneyimi yaşatacak Integrated Service Solutions (ISS) aracılığıyla yüklerinizin güvenle yolculuk etmesini sağlayabilir ve istediğiniz noktaya hasar almadan ulaşmasını mümkün kılabilirsiniz.