Deprem bölgesinde yağmur başladı! Adana'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi Afetten etkilenen kentte yarım saat içinde şiddetini artıran yağmur ve dolu sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından deprem bölgesinde beklenen yağış etkili olmaya başladı.

Afetten etkilenen Adana, öğle saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi.

Kısa süre sonra şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü.

Su taşkınları yaşandı

Yarım saat boyunca süren sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bölgede ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Ulaşımı engelledi

Yağmur ile birlikte dolunun da etkili olması sokakları tamamen felç etti.

Öte yandan ulaşımı da zora soktu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün, Adana’nın kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı sürüyor.