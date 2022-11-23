Deprem duası nedir? Deprem anında ve deprem sonrasında hangi dualar okunur?

Deprem duası nedir? Deprem anında ve deprem sonrasında hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve belalardan korunmak için tavsiye ettiği bir dua bulunuyor. İşte deprem sonrası okunması gereken dualar..

Gece meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. İnternette konu hakkında araştırma yapan binlerce vatandaş deprem anında ve sonrasında okunacak dualar hakkında araştırmalar yaptılar.

Vatandaşlar deprem ve farklı felaketlere karşı okunacak duaları merak ediyor. Bu tip durumlarda okunacak duaları sizler için derledik.

Peki deprem esnasında ve sonrasında hangi dualar okunmalıdır? İşte deprem duası..

Peygamber Efendimiz'in (SAV) kaza ve belalardan korunmak için tavsiye ettiği bir dua bulunuyor. İşte o dua ve anlamı..

Dua

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

Anlamı

"O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Deprem ve diğer felaketlerden korunmak için okunacak bir diğer dua ise Zilzal suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal Suresi toplamda 8 ayetten oluşmaktadır.

Zilzal Suresi Türkçe okunuşu



1.İza zülziletil erdu zilzaleha

2.Ve ahracetilerdu eskaleha

3.Ve kalel insanü ma leha

4.Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5.Bienne rabbeke evha leha

6.Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7.Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8.Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Türkçe anlamı

1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,

4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.