Deprem mi oldu? 14 Nisan 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 14 Nisan 2022 nerede deprem oldu?

Akdeniz'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından ise Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 14 Nisan 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Antalya depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

AKDENİZ DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre; Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 16.36'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.