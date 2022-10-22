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    Deprem mi oldu? 22 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 22.10.2022 - 15:36
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    Deprem mi oldu? 22 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 22 Ekim 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki Kahramanmaraş depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Kahramanmaraş'ta depreminin şiddeti kaç?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de sallandı.

    AFAD kentte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

    Deprem mi oldu? 22 Ekim 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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